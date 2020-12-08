08.12.2020 (15:55)

Гранатометчики ЦВО уничтожили бронетехнику условного противника во время учения в Сибири

Гранатометчики мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) во время учения, которое прошло на полигоне Юргинский в Кемеровской области, уничтожили бронетехнику условного противника.

Расчеты гранатометов РПГ-7В и АГС-17 в составе мотострелкового подразделения совершили марш на БМП-2 в заданный район, провели разведку в лесистой местности, оборудовали огневые позиции и отработали задачи по уничтожению условного врага на максимальной дальности гранатами повышенной бронепробиваемости ПГ-7ВЛ и выстрелами со взрывателями мгновенного действия ВОГ-17. Военнослужащие вели огонь на поражение по целям, имитирующим живую силу и бронетехнику противника, а также подавили его огневые точки.

Учения гранатометчиков проходят в рамках учебно-методических сборов, которые продлятся в течение трех недель. В них задействовано около 500 военнослужащих общевойскового объединения. Занятия также проходят на полигонах в Алтайском крае, Республике Тыва.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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