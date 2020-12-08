08.12.2020 (15:48)

В Псковской области расчеты ЗРПК «Панцирь-С» ЗВО уничтожили беспилотные летательные аппараты условного противника

В Псковской области с военнослужащими зенитного ракетного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) проведена тренировка по уничтожению условного воздушного противника.

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» обеспечили контроль воздушного пространства в районе дислокации зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и выполнили задачи по обнаружению, сопровождению, инициализации и электронному уничтожению малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты противника.

Воздушная обстановка и траектории полета целей моделировались при помощи электронного оборудования ЗРПК.

Кроме того, военнослужащие полка выполнили нормативы по перегрузке ракетно-пушечного вооружения ЗРПК с транспортно-заряжающих машин, а также по переводу техники из походного положения в боевое.

Справочно:

ЗРПК «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов противовоздушной обороны большой дальности) от всех современных, в том числе перспективных средств воздушного нападения.

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