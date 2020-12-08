08.12.2020 (15:41)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО приступили к подготовке для участия в конкурсах АрМИ-2021

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа приступили к первому этапу подготовки к конкурсам АрМИ-2021 на полигонах Воронежской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Курской области.

Особое внимание будет уделено подготовке экипажей для участия в конкурсах «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», а также в новых конкурсах «Меридиан» для специалистов военно-топографической службы и «Тактический стрелок», в основу которого легли элементы армейской тактической стрельбы из различного стрелкового оружия.

Первый этап подготовки танкистов и мотострелков включает в себя подготовку экипажей боевых машин и танков с применением комплекса вооружения БМП-2 и танков Т-72Б3 и Т-72БА. В ходе подготовки военнослужащие отрабатывают поражение подвижной и статичной техники условного противника с различных расстояний – от 300 до 1200 метров. Между огневыми точками находится ряд естественных и искусственных препятствий, таких как скоростной участок, косогор, колейный мост, противотанковый ров с проходом и змейка.

Целью данного этапа подготовки является предварительная оценка профессиональных навыков экипажей боевых машин и танков для дальнейшего определения слабых мест и выявлению лучших команд для участия в армейском этапе конкурсов АрМИ-2021.

В ходе АрМИ-2021 пройдут отборочные конкурсы в каждой воинской части, соединении и объединении округа. Армейские международные игры 2021 года пройдут в период с 22 августа по 4 сентября. В ходе Игр планируется провести 34 международных конкурса с максимальным расширением географии их проведения.

Возможность проведения конкурсов АрМИ-2021 рассматривают около 20 государств (Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Индия, Израиль, Китай, Катар, Киргизия, Монголия, Пакистан, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка).

Для участия в отборочных этапах конкурсов планируется сформировать более 100 команд от воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа.

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