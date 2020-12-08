08.12.2020 (15:06)

В военной школе поваров ЗВО появится новая столовая на 500 военнослужащих

В военной школе поваров Западного военного округа (ЗВО) вводится в эксплуатацию новая столовая. Она разместилась в крупногабаритном модульном каркасно-тентовом арочном строении. В состав зоны питания входит два помещения столовых с модульными контейнерными кухнями.

Столовая полностью укомплектована всем необходимым оборудованием, способна в одну смену разместить для приёма пищи 500 военнослужащих и оснащена новейшей линией раздачи пищи с элементами буфетного обслуживания.

На каждый прием пищи здесь будет приготавливаться не менее двух первых блюд, трех холодных закусок, трех мясных и рыбных блюд, трех гарниров, а также нескольких видов компотов, морсов и соков. В салат-баре на выбор будут предложены свежие, соленые и маринованные огурцы и томаты, несколько видов капусты, морковь свежая или по-корейски, оливки, маслины, зелень, перец, редис, консервированные фасоль, кукуруза и зеленый горошек, консервы овощные закусочные и др.

Структурно столовая состоит из нескольких модулей, позволяющих полноценно готовить все виды блюд для военнослужащих с соблюдением всех норм, принятых в Вооруженных Силах России. Кроме этого, новый комплекс снабжен отдельной кладовой, позволяющей хранить пищевые продукты и укомплектованной весами, стеллажами, стойками из нержавеющей стали, шкафом-купе для хранения сыпучих продуктов и холодильными шкафами.

Модуль, где находится моечная, предназначен для сортировки, предварительной очистки, мытья, сушки и хранения посуды. Он оборудован современными купольными посудомоечными машинами.

Данная столовая была возведена всего за 3,5 месяца и уже 12 декабря состоится ее торжественное открытие, в ходе которого будет проведена контрольная варка пищи с приготовлением обеда для личного состава школы.

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