08.12.2020 (14:07)

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота вышел в Баренцево море для отработки задач боевой подготовки

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота вышел из Североморска в Баренцево море для отработки задач боевой подготовки. Выход корабля продлится несколько дней. В море экипаж крейсера отработает боевую и повседневную организацию, проведёт ряд внутрикорабельных учений.

Одной из задач выхода крейсера в Баренцево море является отработка плановых задач боевой подготовки и взаимодействия с другими кораблями Северного флота.

На прошлой неделе «Маршал Устинов» одним из первых кораблей Северного флота начал новый период боевой учёбы с выхода в море. В течение нескольких дней экипаж выполнял задачи по поиску подводной лодки условного противника в заданном районе Баренцева моря во взаимодействии с противолодочной авиацией армии ВВС и ПВО Северного флота.

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