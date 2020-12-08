08.12.2020 (14:47)

Военная академия Генерального штаба ВС РФ отмечает 188-летие

8 декабря ведущее военное учебное заведение России — Военная академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — отмечает 188-летие со дня образования.

В торжественных мероприятиях, посвященных этому событию, приняли участие руководство и научно-педагогический состав военного вуза, заместители руководителей органов исполнительной власти Российской Федерации, губернаторы регионов, а также слушатели специального факультета — офицеры иностранных государств — и факультета переподготовки и повышения квалификации.

В поздравительной речи начальник ВАГШ генерал-полковник Владимир Зарудницкий отметил особую роль академии в обеспечении обороноспособности России.

Отличившимся офицерам за выполнение важных заданий были вручены государственные награды. За организацию и проведение мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции медицинские работники академии награждены медалями Луки Крымского.

От имени главы Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы личный состав академии поздравил заместитель префекта ветеран Военной академии Генерального штаба Игорь Окунев и вручил ценные подарки военнослужащим и передовым членам профсоюзной организации.

В современных условиях коллектив Военной академия Генерального штаба ВС РФ успешно решает стоящие перед ним задачи по подготовке специалистов оперативно-стратегического уровня, продолжая славные традиции отечественной высшей военной школы.



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