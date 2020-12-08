08.12.2020 (14:47)
Военная академия Генерального штаба ВС РФ отмечает 188-летие
8 декабря ведущее военное учебное заведение России — Военная академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — отмечает 188-летие со дня образования.
В торжественных мероприятиях, посвященных этому событию, приняли участие руководство и научно-педагогический состав военного вуза, заместители руководителей органов исполнительной власти Российской Федерации, губернаторы регионов, а также слушатели специального факультета — офицеры иностранных государств — и факультета переподготовки и повышения квалификации.
В поздравительной речи начальник ВАГШ генерал-полковник Владимир Зарудницкий отметил особую роль академии в обеспечении обороноспособности России.
Отличившимся офицерам за выполнение важных заданий были вручены государственные награды. За организацию и проведение мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции медицинские работники академии награждены медалями Луки Крымского.
От имени главы Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы личный состав академии поздравил заместитель префекта ветеран Военной академии Генерального штаба Игорь Окунев и вручил ценные подарки военнослужащим и передовым членам профсоюзной организации.
В современных условиях коллектив Военной академия Генерального штаба ВС РФ успешно решает стоящие перед ним задачи по подготовке специалистов оперативно-стратегического уровня, продолжая славные традиции отечественной высшей военной школы.