08.12.2020 (14:41)
Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел рабочую встречу с послом Сербии Мирославом Лазанским
В Москве прошла встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сербия в Российской Федерации Мирославом Лазанским.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества и отметили обоюдную заинтересованность в поступательном расширении связей между оборонными ведомствами двух стран.
В ходе переговоров сербский дипломат выразил искреннюю благодарность Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу за оказанную российским военным ведомством помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также передачу национальным вооруженным силам Сербии танков типа Т-72 в ноябре 2020 года.
Генерал-полковник Александр Фомин и Мирослав Лазанский предметно обсудили вопросы военного сотрудничества, также наметили пути их активизации.
Кроме того, сторонами был особо подчеркнут настрой на противодействие фальсификации истории и недопустимость пересмотров итогов Второй мировой войны.