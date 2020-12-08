Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.12.2020 (14:37)

Экипажи подводных лодок «Великий Новгород» и «Колпино» Черноморского флота сдают курсовую задачу Л-1

Экипажи подводных лодок «Великий Новгород» и «Колпино» Черноморского флота приступили к проведению комплекса тренировок и выполнению элементов первой курсовой задачи Л-1.

Мероприятия проходят в соответствии с планом боевой подготовки подводных сил флота в рамках зимнего периода обучения в пунктах базирования Севастополь и Новороссийск.

В ходе выполнения элементов курсовой задачи с подводниками проводятся тренировки по подготовке к выходу в море, погрузке боезапасов и организации охраны и обороны при стоянке у причальной стенки.

Кроме того, экипажи отрабатывают алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при погружении и всплытии в обычном и аварийном вариантах, а также при применении ракетного вооружения.

Отработка курсовых задач является обязательной составной частью системы обучения экипажей подводных лодок и входит в программу подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению как самостоятельно, так и в составе однородных и разнородных корабельных группировок.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Впервые на оперативно-мобилизационном сборе в ЮВО проведут командно-штабную военную игру
На российской военной базе в Абхазии стартовал отборочный этап конкурса «Мастера артиллерийского огня»
Около 3 тыс. военнослужащих подразделений разведки и артиллерии ЮВО отработали совместные действия на полигонах округа
Экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» провёл комплексную тренировку на специальных тренажёрах УТК «Каспий»

Метки:
Черноморский флот , Подводные силы , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false