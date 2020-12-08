08.12.2020 (14:29)

Учебный центр ЗВО в Подмосковье подготовил свыше 400 военных поваров и хлебопеков

В военной школе поваров Западного военного округа в Подмосковье состоялись выпускные экзамены. В текущем периоде обучения, который длился четыре месяца, было подготовлено свыше 400 младших специалистов.

В ходе проведения практической части экзамена военнослужащие показали теоретические знания по правилам эксплуатации специальной техники и выполнения санитарно-эпидемиологических норм. Курсанты получили практику в работе, в том числе в полевых условиях, на кухнях КП-130, КП-125, КО-75, КП-30, КП-20, МК-10 и на плитах ПП-40.

Кроме того, военнослужащие готовили полноценные обед или ужин по нормам довольствия с соблюдением технологии приготовления пищи. Всего военные повара должны уметь готовить более 100 наименований различных блюд, не выходя за рамки армейского продуктового набора. Также военные хлебопеки продемонстрировали навыки работы на пекарнях ПХБ-04, ХП-04, ПМХ.

Порядка 90% младших специалистов поступят в соединения и части Западного военного округа, а остальных распределят в другие военные округа.

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