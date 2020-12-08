08.12.2020 (14:17)
В Военной академии Генерального штаба определены лучшие подразделения и сотрудники
В ознаменование 188-годовщины со дня образования Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в торжественной обстановке доведен приказ начальника учебного заведения об итогах конкурса на звание лучшего научного подразделения и кафедры, преподавателя и научного сотрудника по результатам 2020 года.
Лучшим структурным подразделениям академии — кафедре оперативного искусства и центру военно-стратегических исследований — вручены переходящие призы «Лучшей кафедре» и «Лучшему научному подразделению».
Передовые научно-педагогические работники — главный научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований доктор военных наук профессор Сергей Чекинов и преподаватель кафедры истории войн и военного искусства доктор исторических наук профессор Николай Агеев — награждены знаками отличия «Лучший преподаватель» и «Лучший научный сотрудник».
Результаты конкурса утверждены Ученым советом академии.
Отметим, что сегодня в Военной академии Генерального штаба успешно реализуется задача оперативного внедрения передовых научных разработок в образовательном процессе.