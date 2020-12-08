08.12.2020 (13:52)

Армейские спортсмены стали победителями II этапа Кубка России по биатлону

Завершился II этап Кубка России по биатлону, принесший армейским спортсменам семь медалей разного достоинства – две золотые, две серебряные и три бронзовые. Соревнования среди женщин проводили в Тюмени, среди мужчин – в Увате.

Прапорщик Татьяна Акимова первенствовала в спринте на II этапе Кубка России по биатлону. С результатом 20 минут 55,7 секунды армейская спортсменка, не допустив ни одного промаха, оказалась быстрее Екатерины Носковой (+37,5 секунды + 0 промахов) и Анастасии Егоровой (+44,4 секунды + 0 промахов), которые заняли второе и третье места соответственно.

Третьим в спринте среди мужчин стал армеец Кирилл Стрельцов, отставший от победителя – Евгения Идинова (26 минут 5,6 секунды + 1 промах) – на 2,3 секунды + 2 промаха. На вторую ступень пьедестала почета поднялся Игорь Малиновский – отставание 0,3 секунды + 1 промах.

Также Татьяна Акимова стала второй в суперспринте, показав результат 20 минут 53,9 секунды + 3 промаха. Первенствовала с результатом 20 минут 42,9 секунды + 1 промах Елизавета Каплина. Замкнула тройку лидеров с отставанием в 18,8 секунды и 3 промахами Наталья Гербулова.

Лучшей в эстафете стала команда Удмуртии, в составе которой выступил Александр Поварницын, - 1 час 21 минута 33,7 секунды + 7 промахов. На вторую ступень пьедестала почета поднялись представители ЯНАО (отставание 1 минута 44,5 секунды + 13 промахов. Третьими стали спортсмены, представляющие УРФО, в том числе рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Максим Сергеев (отставание 2 минуты 2,7 секунды + 5 промахов).

Второе место в женской эстафете заняла первая команда Тюменской области, в составе которой выступила Татьяна Акимова. Команда армейской спортсменки отстала от победительниц – первой команды Новосибирской области (1 час 14 минут 17,4 секунды + 10 промахов) – на 1 минуты 0,2 секунды + 13 промахов. Третье место заняли представительницы ХМАО-Югра (отставание 1 минута 33,5 секунды + 16 промахов).

Кроме того, рядовой спортивной роты ЦСКА (Самара) Владислав Злобин поднялся на третью ступень пьедестала почета в составе команды ХМАО-Югра, показав третий результат в юниорской эстафете. Команда Злобина отстала от одержавших победу спортсменов из Новосибирской области (1 час 25 минут 33,8 секунды + 11 секунд) на 1 минуту 17,6 секунды + 8 промахов. Вторыми стали представители Мордовии – отставание 53,2 секунды + 11 промахов.

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