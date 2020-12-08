Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.12.2020 (13:33)

Армейская саночница первенствовала на этапе Кубка мира в Германии

В немецком Альтенберге завершился II этап Кубка мира по санному спорту. Армейцы взяли золотую награду в личных состязаниях и четыре серебряные в составе команды.

Татьяна Иванова показала по итогам двух заездов лучший результат – 1 минута 45,170 секунды – в одиночных санях на II этапе Кубка мира в Германии. Второй, отстав от армейской спортсменки на 0,113 секунды, стала немка Натали Гайзенбергер. На третью ступень пьедестала почета поднялась россиянка Екатерина Катникова – отставание 0,200 секунды.

Также Татьяна Иванова, выступая в составе сборной России с Семеном Павличенко, Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым, заняла второе место в эстафете. Наши спортсмены отстали от первенствовавшей с результатом 2 минуты 25,794 секунды сборной Италии на 0,230 секунды. Третье место заняли спортсмены из Латвии, отстав от победителей на 0,584 секунды.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Оберхофе (Германия) в период с 12 по 13 декабря.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
На Всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука воспитанники спортивной школы филиала ЦСКА (Хабаровск) завоевали девять медалей
Во Владивостоке прошел детский турнир ЦСКА по дзюдо
Рядовой спортивной роты ЦСКА завоевал «золото» в первом этапе Кубка мира по фристайлу (лыжная акробатика)
Армейские спортсмены первенствовали в четырех весовых категориях на чемпионате России по боксу

Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false