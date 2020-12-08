08.12.2020 (13:04)
Представителям ВСК, принимавшим участие в строительстве многофункциональных медицинских центров, вручены государственные награды
Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов вручил государственные награды представителям Военно-строительного комплекса Минобороны России, принимавшим участие в строительстве многофункциональных медицинских центров.
Церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации военные строители, принимавшие участие в возведении многофункциональных медицинских центров, были удостоены высоких государственных наград.
За особые заслуги в строительстве специализированных медицинских центров одному из представителей Военно-строительного комплекса было присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».
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