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08.12.2020 (13:04)

Представителям ВСК, принимавшим участие в строительстве многофункциональных медицинских центров, вручены государственные награды

Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов вручил государственные награды представителям Военно-строительного комплекса Минобороны России, принимавшим участие в строительстве многофункциональных медицинских центров.

Церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации военные строители, принимавшие участие в возведении многофункциональных медицинских центров, были удостоены высоких государственных наград.

За особые заслуги в строительстве специализированных медицинских центров одному из представителей Военно-строительного комплекса было присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Награждения , Военное строительство
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