08.12.2020 (12:35)

Церемония награждения победителей Всероссийского фестиваля «Катюша-2020» пройдет в ЦДРА в онлайн-формате

10 декабря в Центральном Доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе в онлайн-режиме состоится церемония награждения победителей и призеров 15-го Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша - 2020».

В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой знаковый популярный Всероссийский фестиваль «Катюша», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводился в онлайн-формате. Тем не менее, в адрес оргкомитета поступило 135 заявок из разных уголков страны. Их география обширна: от Санкт-Петербурга, Архангельска до Хабаровска и Петропавловска-Камчатского.

Присланные видеоматериалы свидетельствовали о возросшем исполнительском мастерстве военных талантов, представлявших учреждения культуры видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, военных округов и флотов, управлений Минобороны России. Отрадно отметить, что, следуя традиции последних лет, свои музыкальные номера представили исполнители из армий стран СНГ, которые отличались самобытностью и ярким национальным колоритом.

Участники фестиваля, как и прежде, состязались в различных конкурсных номинациях: «Лучший вокально-инструментальный ансамбль», «Лучший вокальный ансамбль», «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов», «Лучшая авторская песня», «Лучшая хореографическая композиция», «Боевая подруга гармонь», для исполнителей из стран СНГ – «Виват, Победа!». В каждой из них можно было увидеть немало настоящих сценических шедевров.

На церемонии награждения победителей и призеров фестиваля будут показаны конкурсные номера всех финалистов, свое мнение о выступлениях выскажут члены авторитетного жюри во главе с директором Департамента культуры Минобороны России Владимиром Буздыганом.

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