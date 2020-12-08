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08.12.2020 (12:29)

На Всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука воспитанники спортивной школы филиала ЦСКА (Хабаровск) завоевали девять медалей

С 3 по 7 декабря в Чите прошли традиционные Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на призы Заслуженного мастера спорта СССР, призёра Олимпийских игр, президента Федерации стрельбы из лука России Владимира Ешеева.

В нынешних соревнованиях приняли участие 107 спортсменов из различных регионов России, в том числе 17 воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва спортивного центра из Читы филиала ЦСКА (Хабаровск).

Армейские лучники завоевали девять медалей: пять золотых и четыре серебряные.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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