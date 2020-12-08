08.12.2020 (12:29)
На Всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука воспитанники спортивной школы филиала ЦСКА (Хабаровск) завоевали девять медалей
С 3 по 7 декабря в Чите прошли традиционные Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на призы Заслуженного мастера спорта СССР, призёра Олимпийских игр, президента Федерации стрельбы из лука России Владимира Ешеева.
В нынешних соревнованиях приняли участие 107 спортсменов из различных регионов России, в том числе 17 воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва спортивного центра из Читы филиала ЦСКА (Хабаровск).
Армейские лучники завоевали девять медалей: пять золотых и четыре серебряные.
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования