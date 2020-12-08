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08.12.2020 (12:00)

Летчики соединения ВТА приступили к полетам в сложных метеоусловиях

Экипажи оренбургского соединения военно-транспортной авиации приступили в новом учебном периоде к выполнению полетов в сложных метеоусловиях и, так называемом, «метеоминимуме».

Полеты проходят на аэродромах в Оренбургской, Омской и Ульяновской областях, в них задействованы экипажи самолетов Ил-76.

Летный состав ВТА отрабатывает взлет, полет по маршруту, заход на посадку по приборам, проход над взлетно-посадочной полосой на малой высоте в условиях низкой и плотной облачности.

Выполнение полетов в сложных метеоусловиях необходимы для поддержания натренированности и высокого уровня подготовки экипажей ВТА.

По итогам 2020 учебного года средний налет на летчика военно-транспортной авиации составил более 140 часов. Молодые летчики - выпускники 2019 года в среднем налетали около 120 часов. План летной подготовки выполнен на 100 процентов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-транспортная авиация , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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