08.12.2020 (12:00)

Впервые на оперативно-мобилизационном сборе в ЮВО проведут командно-штабную военную игру

Впервые в рамках оперативно-мобилизационного сбора с командным составом Южного военного округа (ЮВО) будет проведена командно-штабная военная игра (КШВИ).

Оперативно-мобилизационный сбор с участием органов военного управления ЮВО, общевойсковых армий, Черноморского флота, Каспийской флотилии и армии ВВС и ПВО, а также командиров соединений ЮВО пройдет под руководством командующего войсками округа генерала армии Александра Дворникова в период с 8 по 12 декабря.

Основные требования командования ЮВО к организации оперативной, боевой и мобилизационной подготовки в новом учебном году будут доведены органам военного управления объединений и командирам соединений военного округа в режиме видеоконференцсвязи в формате онлайн лекций и учебно-методических фильмов.

Кроме того, все участники сбора будут задействованы в КШВИ.

«Новый метод оперативной подготовки позволит офицерам отработать учебно-боевые задачи, находясь в роли должностных лиц условной группировки войск, сформированной на определенном операционном направлении», – подчеркнул генерал армии А. Дворников.

Для проведения КШВИ будут задействованы полевые подвижные пункты управления объединений и соединений ЮВО. Данная форма обучения позволяет готовить офицеров, находящихся на значительном удалении друг от друга, к выполнению задач в составе единого органа управления на различных театрах военных действий. В отличие от командно-штабного учения, в КШВИ не будут задействованы подразделения для обозначения действий войск.

В оперативно-мобилизационном сборе примут участие около 300 офицеров из состава органов военного управления и командного состава соединений ЮВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице