08.12.2020 (11:57)

В воинских частях 41-й общевойсковой армии ЦВО начались первые занятия с молодым пополнением

В соединениях и воинских частях 41-я общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) начались первые занятия с молодым пополнением, призванным осенью 2020 года.

Занятия проходят в соответствии с планом обучения молодого пополнения и курса одиночной общевойсковой подготовки военнослужащих. Подготовкой молодых солдат занимаются офицеры, прапорщики и сержанты, которые заблаговременно прошли учебно-методический сбор по наиболее сложным темам программы и отработали вопросы приема, изучения, воспитания молодого пополнения.

Молодые солдаты приступили к занятиям после 14-дневного карантина в соответствии с противоэпидемиологическими требованиями. Занятия проводятся отдельно от других военнослужащих в специально оборудованных классах, учебных городках, полигонах. Новобранцы проходят обучение по военно-политической, строевой, физической подготовкам и общевоинскими уставам, изучают вооружение и военную технику. К моменту убытия в подразделения солдаты должны будут уметь действовать в роли часового по охране объектов, поражать из автомата неподвижные и появляющиеся цели, выполнять строевые приемы, твердо знать требования общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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