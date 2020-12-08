08.12.2020 (11:53)

На российской военной базе в Абхазии стартовал отборочный этап конкурса «Мастера артиллерийского огня»

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии приступили к состязаниям в первом отборочном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня» в рамках подготовки к VII Армейским международные играм (АрМИ-2021).

На прибрежном полигоне Нагвалоу в Абхазии артиллерийским группам соединения в течение месяца предстоит принять участие в конкурсах на маршрутах с преодолением препятствий, ведением огня из 120-мм минометов «Сани» и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

По условиям конкурсов, выполняющие огневые задачи расчеты должны будут поразить одиночные цели на дальностях от 150 до 1500 м. На поражение одной цели конкурсантом отводится 5 мин для миномета и 3 выстрела к РПГ. Для ориентирования и связи разрешается использовать только карту, компас, бинокль и радиостанции.

Также артиллеристам предстоит выполнить практические тренировки по стрельбе и управлению огнем.

Лучшие минометные расчеты соединения примут участие в отборочном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня» среди артиллеристов 49-й общевойсковой армии ЮВО.

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