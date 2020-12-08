08.12.2020 (11:47)

Около 3 тыс. военнослужащих подразделений разведки и артиллерии ЮВО отработали совместные действия на полигонах округа

Около 3 тыс. военнослужащих подразделений артиллерии и разведки Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в комплексных учениях в рамках единого дня разведывательно-ударных действий, прошедших на полигонах на территории Кубани, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.

Военнослужащим ЮВО предстояло создать объединенную систему средств воздушной и артиллерийской разведки. При этом в разведывательный комплекс были включены расчеты комплекса разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец», беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и дивизионы реактивной и ствольной артиллерии.

Выстроенная в составе разведывательного огневого комплекса система с высокой эффективностью обеспечила идентификацию и вычисление координат объектов, назначаемых к огневому воздействию, а также передачу данных на командные пункты артиллерии в онлайн-режиме.

Также в ходе учения военнослужащие артиллерийских подразделений сдали нормативы по глазомерной оценке, а также по определению координат целей на местности.

Всего к учению привлекалось около 3 тыс. военнослужащих подразделений артиллерии, войсковой и артиллерийской разведки, расчетов БпЛА «Орлан-10» и служб обеспечения.

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