08.12.2020 (11:40)

Экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» провёл комплексную тренировку на специальных тренажёрах УТК «Каспий»

Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Великий Устюг» Каспийской флотилии (КФл) провёл комплексную тренировку по борьбе за живучесть корабля на специальных тренажёрах учебно-тренировочного комплекса (УТК) «Каспий».

В ходе комплексной тренировки моряки отработали теоретические и практические элементы курсовой задачи К-1 в условиях УТК на двух учебных точках. На одном учебном месте моряки изучили теоретические основы борьбы за живучесть, состав комплекта аварийного снабжения, а также применение и установку основных видов пластырей: кольчужного, облегчённого, шпигованного, учебного (пластырь Макарова) и деревянного жёсткого пластыря.

На второй учебной точке личный состав поочередно отрабатывал действия по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, а также по заделыванию пробоин в корпусе и устранению поступления забортной воды. В помещениях, имитирующих различные внутренние корабельные отсеки, военнослужащие в условиях, максимально приближенных к боевым, с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок, совершенствовали навыки и скорость выполнения нормативов по спасению корабля. Особое внимание было уделено слаженности действий команд в различных условиях и при поступлении новых вводных.

При выполнении мероприятий по тушению пожара моряки КФл тренировались герметизировать горящий отсек, предотвращать распространение огня и ликвидировать очаги возгорания в минимально короткие сроки. Также в ходе тренировки военнослужащие отработали нормативы по установке специальных пластырей и распорок при поступлении воды через пробоины. В результате учитывалось время заделки пробоин и уровень заполнения отсека водой.

Всего на тренировке было задействовано порядка 30 военнослужащих экипажа МРК «Великий Устюг».

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