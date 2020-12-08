08.12.2020 (09:37)

В авиачастях Южного военного округа пройдут командирские полеты

В соединениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) состоятся первые в рамках зимнего периода обучения командирские полеты.

В них примут участие командиры авиационных полков, эскадрилий и других подразделений оперативно-тактической и армейской авиации ЮВО. В течение недели офицеры отработают посадку в ночных условиях и при метеоминимуме, пилотирование над водной поверхностью на малых и сверхмалых высотах.

Особое внимание будет уделено отработке совместных действий наземной группы управления и экипажей при возникновении условных нештатных ситуаций в воздухе.

По итогам работы будут разработаны методики подготовки экипажей к наиболее сложным видам летной подготовки при освоении новых типов авиационной техники.

В полетах будут задействованы боевые самолеты и вертолеты Су -30СМ, Су-35, Су-34, Су-24, Ми-28Н, Ми-35, Ка-52, Ми-8АМТШ – всего более десяти типов различной авиационной техники.

В общей сложности летчики выполнят более 250 летных смен.

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