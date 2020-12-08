08.12.2020 (11:08)

В Ростове-на-Дону откроют мемориальную доску Герою России

В Ростове-на-Дону будет открыта мемориальная доска Герою Российской Федерации, гвардии старшему лейтенанту Петрову Дмитрию Владимировичу.

В торжественном мероприятии примут участие родители Дмитрия Петрова, представители командования Южного военного округа, военного комиссариата Ростовской области, администрации района и общественных организаций.

Памятную мемориальную доску откроют в День Героев Отечества в 11:00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, д. 63а.

Справочно:

Взвод гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Петрова участвовал в операции по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья. Отбив первый натиск боевиков взвод к исходу дня переместился на более выгодные позиции. Ночью атаки боевиков усилились. Под утро Петров получил приказ обеспечить прорыв взвода, который шел на помощь. Задание было выполнено, но офицер получил ранение. Отважный офицер не покинул поле боя и продолжал руководить операцией. Получил еще несколько ранений, одно из которых было смертельным. Последней гранатой подорвал себя и приблизившихся бандитов.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии старшему лейтенанту Петрову Дмитрию Владимировичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

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