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08.12.2020 (11:20)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проходят сборы с гранатометчиками

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проходят сборы с гранатометчиками (АГС-17).

В рамках сборов около 50 военнослужащих ОГРВ ПРРМ отрабатывают своё мастерство в разное время суток.

На теоретическом этапе подготовки военнослужащие изучили тактико-технические характеристики и требования безопасности при проведении занятий по огневой и тактической подготовке, обращении с оружием и боеприпасами, а также усовершенствовали знания по классификации целей, умению точно рассчитывать расстояние до них и вводить поправки на внешние условия.

На практическом этапе сборов гранатомётчики отработают действия по устранению возможных задержек и неисправностей, возникающих при стрельбе из гранатометов, уничтожению бронетехнику на максимальных дальностях. При проведении сборов особое внимание уделят действиям военнослужащих при поражении целей, имитирующих легкобронированную технику противника.

Сборы в ОГРВ ПРРМ по подготовке гранатометчиков проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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