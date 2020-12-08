Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.12.2020 (11:12)

Командование Академии Генштаба поздравило ветеранов и выпускников со 188-летием создания учебного заведения

Командование Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации поздравило ветеранов и выпускников, сотрудников и слушателей со 188-летием со дня создания учебного заведения.

«С первого дня академия решает задачи в интересах национальной безопасности, приоритетная из которых – подготовка высококвалифицированных руководящих кадров для армии и государства», – говорится в обращении руководителя военного вуза генерал-полковника Владимира Зарудницкого.

Начальник академии отметил, что имена выпускников военного учебного заведения, среди которых более шестисот Героев Советского Союза и Российской Федерации, навечно вписаны в историю Отечества. «Многие из них по сей день вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности государства и повышение боевой готовности Вооруженных Сил», - подчеркнул он.

«Сегодня в академии созданы все условия для расширения горизонтов и профессионального роста будущих военачальников. Методики обучения, разработанные нашим коллективом, востребованы не только у нас в стране, но и за рубежом. Академия по праву получила признание как главный военный вуз России и научный центр мирового уровня», – резюмировал Владимир Зарудницкий.

Начальник академии пожелал ветеранам, выпускникам, научно-педагогическим работникам и слушателям здоровья, благополучия и новых достижений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В рамках реализации сетевой формы обучения курсанты Военного университета прошли спецкурсы в пяти профильных вузах видов ВС РФ и родов войск
В Военном университете Минобороны России прошло открытое занятие по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
В филиале Военной академии материально-технического обеспечения состоялась VIII всероссийская научно-практическая конференция
Более 100 выпускников авиационных вузов пополнили Ленинградское объединение ВВС и ПВО

Метки:
Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false