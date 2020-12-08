08.12.2020 (10:04)
Новобранцы соединения ЮВО в Абхазии приняли Военную присягу
На российской военной базе в Абхазии военнослужащие осеннего 2020 года призыва приняли Военную присягу.
Более 100 военнослужащих в торжественной обстановке дали торжественную клятву на верность Родине. Каждый из них взял на себя обязательства достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.
После приведения к Военной присяге новобранцы будут распределены в подразделения военной базы с учётом их допризывной подготовки и образовательного уровня.
Торжественные мероприятия прошли при строгом соблюдении санитарных и противоэпидемических мер.
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