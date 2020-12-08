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08.12.2020 (10:54)

Военные специалисты сортировочной площадки обеспечили лечение более 1,5 тысяч пациентов с COVID-19 в Курганской области

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России и гражданские медики, работающие в приемно-сортировочном отделении, обеспечили своевременное оказание медицинской помощи более 1500 пациентам с COVID-19 в Курганской области.

Оперативные диагностические исследования, точное определение степени тяжести заболевания, постоянный контроль за состоянием амбулаторных пациентов – всё это позволило своевременно назначить лечение, разместить в стационарах Курганской области, сократить срок госпитализации и улучшить исходы терапии более 1500 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В ходе диагностики состояния пациентов специалисты Минобороны совместно с гражданскими медиками провели более 1000 КТ-исследований.

Кроме того, для равномерного распределения больных по лечебным учреждениям и оптимизации нагрузки на медицинский персонал большинство заболевших были госпитализированы в Курганские больницы, около 10 процентов больных со средней степенью тяжести были направлены в районные медучреждения и более 200 пациентам с легкой формой коронавируса, с их согласия, было назначено амбулаторное лечение на базе поликлиник с соблюдением карантинных мероприятий и режима самоизоляции.

Сводный медицинский отряд Минобороны России продолжает оказывать помощь пациентам и медицинским специалистам Курганской области. Он состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
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