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08.12.2020 (10:45)

Боевые пловцы Каспийской флотилии отработали новые приёмы подводного рукопашного боя и стрельбы из специального оружия

На современном учебно-тренировочном комплексе (УТК) прошли тренировки с военнослужащими отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл) по отработке новых приёмов рукопашного боя под водой со стрельбой из штатного оружия.

В бассейне УТК военнослужащие в полном снаряжении выполнили водолазные спуски и элементы подводного плавания. Затем под руководством опытных инструкторов они приступили к отработке новых приемов подводного боя с применением холодного оружия, сначала индивидуально, а затем в составе боевых групп.

Также в ходе тренировки боевые пловцы совершенствовали навыки стрельбы под водой с места и «на плаву» в движении по неподвижным и движущимся целям на расстоянии до 20 м. Военнослужащие определяли расстояние до подводной цели, скорость ее перемещения и в соответствии с этим выносили точку прицеливания. Упражнения стрельб выполнялись из подводного оружия АПС и СПП-1 по специальным мишеням, представляющим ростовую, головную и движущуюся цель.

Все учебные мероприятия были проведены в рамках курса боевой подготовки отрядов ПДСС при строгом соблюдении мер безопасности во время стрельб и водолазных спусков.

Подразделение по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами выполняет учебно-боевые задачи по обеспечению защиты кораблей и судов флотилии в пункте базирования КФл.

На вооружении отряда ПДСС стоят быстроходные лодки и катера, современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и спецоружие для ведения боя как на суше, так и под водой.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Южный военный округ
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