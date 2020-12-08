08.12.2020 (10:00)

Российские миротворцы провели разминирование южной окраины города Степанакерт



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы провели разминирование южной окраины города Степанакерт

Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности южной окраины города Степанакерт. За сутки очищено более одного гектара территории, один километр дорог, обнаружено и уничтожено 2876 взрывоопасных предметов.

Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 62 гектаров местности, более 21 километра дорог, обнаружено и обезврежено более 4000 взрывоопасных предметов.

Обнаруженные взрывоопасные предметы, брошенные или несработавшие боеприпасы вывозятся на специально оборудованный полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской и инженерной инфраструктуры.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. За минувшие сутки восстановлены четыре опоры и 1600 м ЛЭП, 1 км газопровода, 2200 м линий связи и две трансформаторных подстанции.



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