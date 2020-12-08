08.12.2020 (08:56)
Подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы на полигоне в Крыму
Военнослужащие подразделений армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели боевые стрельбы в составе отделений с выполнением всех видов стрельб из штатного стрелкового оружия и вооружения бронетранспортёров БТР-80.
Мероприятия прошли в рамках развёртывания боевой учебы в зимнем периоде обучения на одном из полигонов армейского корпуса, расположенном на территории Республики Крым.
Военнослужащие отработали комплекс практических упражнений со штатным стрелковым вооружением, в том числе стрельбы из автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В. В рамках отработки действий отделения в наступлении военнослужащие совершенствовали навыки в метании гранат на дальность и точность.
Также в составе подразделений мотострелки провели контрольные стрельбы из вооружения бронетранспортёров БТР-80 на месте и в движении.
В ходе выполнения боевых стрельб личный состав сдал нормативы по поражению различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на расстоянии от 100 метров до 1 км.
Стрельбы проходили в рамках интенсивной подготовки военнослужащих, включая занятия и в ночное время.
Всего в мероприятии было задействовано более 500 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.