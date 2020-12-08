08.12.2020 (06:31)

Свыше 1500 военнослужащих Краснознаменного объединения ВВО вышли на общевойсковые полигоны в Приморье

Свыше 1500 военнослужащих общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморье, приступили к выполнению боевых стрельб в рамках начала учебного периода. Практические занятия проходят на общевойсковых полигонах «Сергеевский», «Ильинский» и «Бикинский».

С началом учебного года «вчерашние» призывники, а сейчас военнослужащие мотострелковых подразделений проходят одиночную подготовку. Они совершенствуют навыки вождения и стрельбы из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, стрелкового оружия АК-74М, АКС-74, гранатометов РПГ-7 и АГС-17.

К началу зимнего периода обучения, на учебно-тренировочных комплексах общевойсковой ВВО в Приморском крае, была проведена подготовка мишенного оборудования, в том числе установлены новые мишени, которые впервые стали применятся в текущем году.

В ходе работы на полигонах объединения прошли техническое обслуживание более 20 комплектов полигонного оборудования, подготовлено порядка 2 тысяч мишенных установок, систем движения мишеней, пультов их управления.



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