08.12.2020 (06:02)

В подразделениях связи армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах отбирают лучших военнослужащих для участия в конкурсе «Уверенный приём-2021»

Связисты армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах приступили к подготовке отборочного этапа конкурса по полевой выучке подразделений связи «Уверенный приём-2021».

На первом этапе в соединениях и воинских частях определяться лучшие экипажи и специалисты связи, которые в дальнейшем будут соревноваться на втором этапе в объединениях округа.

На данный момент команды совершенствуют свои теоретические знания, изучают характеристики средств связи, а также способы восстановления связи в различных условиях.

На специально подготовленных площадках и городках связи проходит выполнение практических упражнений, где команды выполняют нормативы по развёртыванию станций связи, радиотелеграфисты тренируются в приёме на слух и передачи сообщений с использованием телеграфного кода Морзе.

В конкурсе примет участие более 100 военнослужащих и будет порядка 30 единиц техники связи, в том числе подвижные радиорелейные станции, комплексные аппаратные обеспечивающие связь между полевыми пунктами управления, современные радиостанции и антенные модули.

Начало отборочного этапа конкурса по полевой выучки подразделений связи «Уверенный приём-2021» запланировано на 14 декабря.

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