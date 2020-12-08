08.12.2020 (05:34)

Расчеты ЗРК С-300 ВВО в Забайкалье провели комплексную тренировку по уничтожению воздушных целей

В ходе мероприятия расчеты выполнили марш в условный район, где личный состав развернул пусковые установки.

При авианалете противника расчеты ЗРК С-300 сопроводили и электронным пуском уничтожили условные воздушные цели.

В тренировке также были задействован личный состав радиотехнических подразделений, который выполнил задачу по обнаружению и опознаванию воздушных целей.

Боевая учеба проводятся с целью повышения слаженности расчетов и дежурных сил, а также уровня боевой и специальной подготовки.



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