08.12.2020 (05:07)

В мотострелковом соединении ВВО в Забайкалье стартовала подготовка служебных собак для участия в конкурсе «Верный друг»

В мотострелковом соединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, военнослужащие кинологи начали практическую подготовку служебных собак к конкурсу «Верный друг» в рамках Армейский международных игр.

В этап подготовки входит прохождение трехкилометрового марша и преодоление собаками полосы препятствий. Обучение проходит на объектах приказарменной учебно-материальной базы.

Наиболее сложными элементами подготовки служебных собак является отработка команд по быстрому реагированию на команды инструктора, развитие навыков определения посторонних людей и вещей, а также привыкание к звукам взрывов и выстрелов.

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