08.12.2020 (03:51)

Боевое знамя артиллерийского соединения ВВО освятили в Бурятии

В артиллерийском соединении общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированном на территории Республики, прошел чин освящения Боевого знамени соединения. Обряд освящения в Свято-Покровском храме города Улан-Удэ совершил помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими Отец Павел.

После совершения обряда он напомнил, что традиция освящать Боевые знамена возникла еще на Руси, когда на стягах русских полков изображался лик Христа, а перед битвой воины молились о грядущей победе. Также он пожелал военнослужащим быть добрыми воинами нашего Отечества и оставаться примером в делах воспитания молодого поколения и преумножения у них духа патриотизма, а Русская православная церковь, в частности сам Отец Павел, со своей стороны также приложит к этому большие усилия.

В обряде приняли участие, как военнослужащие по призыву и контракту, прапорщики и офицеры, а также члены их семей.

Боевое знамя нового образца было вручено личному составу артиллерийского соединения от имени Президента Российской Федерации в октябре текущего года.



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