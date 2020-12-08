08.12.2020 (03:26)

Команда моряков-подводников ТОФ стала победителем хоккейного турнира на кубок командующего подводными силами флота

На Камчатке в финале хоккейного турнира на Кубок командующего Подводными силами ТОФ команда моряков-подводников «Океан» в упорной борьбе переиграла команду «Красная Машина» (г. Петропавловск-Камчатский) и стала победителем престижных соревнований.

На протяжении всего турнира обе команды не потерпели ни одного поражения и к финалу забили в ворота своих соперников по 100 шайб, поэтому финальная игра получилась зрелищной и напряженной.

Решающим стал заключительный период встречи, когда при счете 7-7 команды взвинтили темп игры до максимума. В этот момент моряки-подводники проявили настоящий спортивный характер, продемонстрировали отличную командную игру и смогли сначала выйти вперед, а затем завершить встречу с победным результатом 10-8.

Команда Подводных сил ТОФ «Океан» уже второй год подряд завоевывает главный Кубок турнира.

После финального матча прошла торжественное церемония закрытия соревнований. В ней приняли участие начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей Рекиш, командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев, помощник командующего подводными силами ТОФ по физической подготовке подполковник Андрей Виниченко, глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин, а также представители общественных организаций Камчатского края.

Все участники и призеры турнира были награждены памятными дипломами и ценными призами.

В заключении вице-адмирал Владимир Дмитриев торжественно вручил капитану команды «Океан» переходящий кубок.

Турнир на кубок командующего подводными силами ТОФ проводится на Камчатке с 2010 года и считается одним их самых престижных соревнований по хоккею. В этом году за него боролись 15 сильнейших команд из городов Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинск.



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