08.12.2020 (05:00)

Мобильные медицинские бригады российских миротворцев оказали медицинскую помощь в Аскеранском районе Нагорного Карабаха



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мобильные медицинские бригады российских миротворцев оказали медицинскую помощь в Аскеранском районе Нагорного Карабаха

Российские военные врачи медицинского отряда специального назначения (МОСН) за сутки оказали помощь более чем 20 пациентам в отдаленных населенных пунктах Аскеранского района в Нагорном Карабахе.

Российскими миротворцами из состава медицинского отряда специального назначения (МОСН) созданы многофункциональные врачебные бригады для обеспечения выездной работы военных медиков в удаленных населенных пунктах Нагорного Карабаха.

В состав многофункциональных медицинских бригад входят врачи различных специальностей, а также специалисты психологической службы, оказывающих помощь местному населению в удаленных сёлах и районах.

Обращения местных жителей, как правило, связаны с обострением различных хронических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы, оказанием стоматологической помощи.

Мобильные группы оснащены современным медицинским оборудованием и имеют возможность проводить диагностику пациентов на местах.

В составе подразделений МОСН работают более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Ранее подразделения МОСН были переброшены самолётами военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродромов города Хабаровск в Республику Ереван и совершили суточный 300-километровый переход на технике в составе колонны из Еревана в Степанакерт.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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