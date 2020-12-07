07.12.2020 (22:55)

Тульские десантники приняли участие в мероприятиях, посвященных 44-летию со дня присвоения городу почётного звания «Город-герой»

Более 50 военнослужащих Тульского соединения Воздушно-десантных войск приняли участие в мероприятиях, посвященных 44-летию со дня присвоения городу почётного звания «Город-герой».

В ходе торжественной акции приняли участие Губернатор Тульской области Герой России Алексей Дюмин, начальник штаба тульского соединения гвардии полковник Роман Ювакаев, почетные гости и ветераны.

Военнослужащие возложили цветы к памятнику защитникам Тулы после чего прошли торжественным маршем.

Тула – один из немногих городов, который отбил все атаки противника и остался непокорённым в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня в Туле не только «куется оружие», но и воспитывает защитников Отечества, которые проходят службу в Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении.

Справочно:

В 1941 году с октября по декабрь, в течение 43 дней, под командованием генерала армии Аркадия Николаевича Ермакова, тульский рабочий полк вместе с воинами советской армии сдерживали натиск дивизии Гудериана. На протяжении всей осады наши оборонные предприятия не переставали выпускать винтовки, пулеметы, минометы и боеприпасы, восстанавливать танки и пушки. В начале декабря 41-го Красная армия начала контрнаступление, которым отбросила немцев от Тулы, разгромив силы вермахта.

За мужество и героизм, проявленные защитниками города, 7 декабря 1976 года Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик Туле было присвоено почётное звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда».



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице