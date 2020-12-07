07.12.2020 (22:14)

В Камышинском гвардейском десантно-штурмовом соединении провели тренировку по подготовке техники к десантированию

Личный состав Камышенского десантно-штурмового соединения провел практическое занятие по швартовке боевых машин десанта БМД – 2 и ее подготовке к десантированию. Занятие прошло под руководством заместителя командира соединения по воздушно-десантной подготовке гвардии подполковника Григория Курчанинова.

Перед началом занятия личному составу были доведены требования безопасности, нормативы, а также оценочные показатели при оценке выполняемых работ.

По итогам проведенного занятия отмечены наиболее отличившиеся военнослужащие. Благодаря грамотной организации командного состава подразделений, четким и умелым действиям личного состава, подразделения выполнили данный норматив на оценку «хорошо».

В ходе проведения мероприятий для личного состава подразделений были развернуты пункты обогрева и места выдачи горячего чая.



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