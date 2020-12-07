07.12.2020 (20:43)

В составе 12 ГУ МО РФ создана новая лаборатория специального контроля

1 декабря 2020 года в составе Службы специального контроля, входящей в 12 Главное Управление Министерства обороны Российской Федерации, сформирована новая воинская часть – Центральная лаборатория специального контроля «Дубна».

Выделение ЦЛСК «Дубна» в отдельное воинское подразделение позволит обеспечить более эффективную реализацию задач Национального центра данных Российской Федерации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Создание лаборатории позволит проводить детальный анализ информации, поступающей от 321 станции Международной системы мониторинга (МСМ).

Своевременный и высококлассный анализ данной информации офицерами ЦЛСК «Дубна» существенно повысит возможности Службы специального контроля в идентификации геофизических событий искусственного и природного характера, распознавании случаев нарушения ДВЗЯИ.



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