07.12.2020 (20:01)

В Кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы состоялся закрытый показ фильма «Тася»

В кинозале «Жуков» кинотеатра «Поклонка» при Музее Победы состоялся закрытый кинопоказ короткометражного художественного фильма «Тася», приуроченного к 75-летию Великой Победы.

В мероприятии приняли участие создатели фильма, руководители ветеранских общественных организаций и образовательных учреждений, лидеры военно-патриотических клубов и музейных образований.

Основатель Международного холдинга Veterans News Вячеслав Калинин поблагодарил гостей за участие в этом важном событии и кратко рассказал о том, как снимался фильм.

«Необычный, динамичный сюжет, эксклюзивные локации съёмок, настоящая боевая техника в кадре, уникальный микс образов из талантливых актёров, уверен, обещают настоящую находку для самого искушённого зрителя», - отметил генеральный продюсер фильма Вячеслав Калинин.

За поддержку в организации проекта и создании фильма «Тася» директор Музея Победы был награждён почётной грамотой.

По задумке авторов, сюжет фильма «Тася» связывает ряд событий Великой Отечественной войны и наше время, чтобы рассказать молодёжи на доступном ей языке о той страшной, кровопролитной войне. Главная героиня – 17-летняя Тася – типичный представитель современного молодого поколения. Девушка рано осталась без родителей и с тех пор живет со своим дедушкой – ветераном Великой Отечественной войны. Поссорившись с дедом накануне Дня Победы, Тася уходит из дома и необъяснимым образом ненадолго попадает в прошлое, где встречается с фронтовым товарищем деда, который пропал без вести в 1942 году.

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