07.12.2020 (19:39)

В Михайловской военной артиллерийской академии проведены торжественные мероприятия, посвященные 200-летию вуза

В Михайловской военной артиллерийской академии в честь 200-летия со дня основания учебного заведения проведены торжественные мероприятия и 55-я Межведомственная военно-научная конференция «Михайловская военная артиллерийская академия — центр Российской артиллерийской мысли: история и современность».

В мероприятиях, посвященных двухвековому юбилею академии, приняли участие заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Виктор Лизвинский, начальник ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, начальник штаба – первый заместитель начальника РВиА ВС РФ генерал-майор Сергей Медведский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, начальник кафедры РВиА Военной академии Генерального штаба ВС РФ Герой России генерал-майор Дмитрий Клименко, председатель Правления Национальной ассоциации объединений офицеров запаса ВС (МЕГАПИР) генерал-полковник Владимир Зарицкий, генерал-лейтенанты Сергей Богатинов, Владимир Сухорученко и Владимир Константинов, Герой России полковник Аркадий Корольков, а также представители военных округов, ряда военных учебно-научных центров и высших военных учебных заведений, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, организаций оборонно-промышленного комплекса и других учреждений.

Вступительное слово произнес начальник академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев. В ходе своего выступления он поздравил присутствующих с 200-летием академии и объявил об открытии торжественной части и 55-й Межведомственной военно-научной конференции.

В ходе торжественной части состоялись выступления по поводу празднования юбилея и церемония награждения отличившихся военнослужащих.

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков по видеосвязи довел до присутствующих поздравление от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Виктор Лизвинский вручил личному составу академии грамоту Министра обороны РФ и приветственный адрес.

Начальник РВиА ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский также поздравил личный состав академии и участников конференции с 200-й годовщиной со дня основания академии. Всвоем поздравлении он отметил: «…образовательный процесс в академии осуществляется исходя из требований военного дела XXI века на основе интеграции с наукой, единства с войсковой практикой, а, при необходимости, и с решением боевых задач по защите национальных интересов России».

От имени губернатора Санкт-Петербурга коллектив академии поздравил и вручил благодарность вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Председатель Правления Национальной ассоциации объединений офицеров запаса ВС (МЕГАПИР) генерал-полковник Владимир Зарицкий вручил обучающимся премии «За отличную учёбу» и памятные знаки «Маршал артиллерии В.М. Михалкин».

В этот же день состоялась церемония открытия бюстов основателя академии генерал-фельдцейхмейстера, Великого князя Михаила Павловича Романова и Главного маршала артиллерии Николя Николаевича Воронова с возложением цветов.

Спортсмены академии к знаменательному юбилею академии запланировали символичный рекорд — за 200 минут в последовательном подъеме двух гирь по 32 кг установить вес в 200 тонн. Команда из 10 офицеров и курсантов академии в составе подполковников кандидата в мастера спорта по боксу Евгения Ледерера, кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу Сергея Дькова, мастера спорта по гиревому спорту капитана Евгения Пронина, лейтенантов мастера спорта международного класса Ивана Маркова и мастера спорта Богдана Андрианова, курсантов кандидатов в мастера спорта Кирилла Филлипова, Станислава Глезденева, Кирилла Костыгова и Сергея Слугина перевыполнили задуманное — вес установлен 202 тонны 304 кг за 3 тыс. 261 подъем.

О 200-летнем юбилее прославленной кузницы артиллерийских кадров жителей и гостей артиллерийской столицы — Санкт-Петербурга — 7 декабря известил полуденный выстрел данный начальником Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенантом Сергеем Баканеевым с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

В адрес академии поступили и продолжают поступать многочисленные поздравления от официальных лиц и выпускников, в которых отмечаются её заслуги перед Отечеством и содержатся добрые слова пожеланий.



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