07.12.2020 (19:11)
Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России осуществляет контроль ремонтных работ детского сада «Светлячок» в подмосковном Егорьевске
Департаментом эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России осуществляется контроль проведения ремонтных работ в рамках комплексного обустройства детского сада «Светлячок» в Егорьевске Московской области.
В настоящее время основные работы по ремонту детского сада и благоустройству прилегающей территорий завершены, ведётся приёмка выполненных работ.
Детские группы оснащаются новой мебелью, проводится художественное оформление, на стену наносятся рисунки.
Подготавливается документация для аттестации детского сада комиссиями Роспотребнадзора, Санэпидемстанцией, а также Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Все помещения и прилегающие территории детского сада приведены в соответствие с действующими санитарно- эпидемиологическими требованиями к дошкольным учреждениям. Стены и потолки оштукатурены и окрашены, установлены светильники с люминесцентными лампами. Лестничные перила оборудованы дополнительными поручнями. Смонтирован тёплый пол в музыкальном зале.
Церемония торжественного открытия дошкольного образовательного учреждения запланирована на середину декабря 2020 года.