07.12.2020 (19:11)

Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России осуществляет контроль ремонтных работ детского сада «Светлячок» в подмосковном Егорьевске

Департаментом эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России осуществляется контроль проведения ремонтных работ в рамках комплексного обустройства детского сада «Светлячок» в Егорьевске Московской области.

В настоящее время основные работы по ремонту детского сада и благоустройству прилегающей территорий завершены, ведётся приёмка выполненных работ.

Детские группы оснащаются новой мебелью, проводится художественное оформление, на стену наносятся рисунки.

Подготавливается документация для аттестации детского сада комиссиями Роспотребнадзора, Санэпидемстанцией, а также Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Все помещения и прилегающие территории детского сада приведены в соответствие с действующими санитарно- эпидемиологическими требованиями к дошкольным учреждениям. Стены и потолки оштукатурены и окрашены, установлены светильники с люминесцентными лампами. Лестничные перила оборудованы дополнительными поручнями. Смонтирован тёплый пол в музыкальном зале.

Церемония торжественного открытия дошкольного образовательного учреждения запланирована на середину декабря 2020 года.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице