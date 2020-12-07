07.12.2020 (18:41)

В Центральном академическом театре Российской Армии состоится премьера спектакля «Русланова»

9 декабря в 20:00 В Центральном академическом театре Российской Армии состоится премьера спектакля «Русланова». Музыкальная драма «Русланова» — постановка Романа Шаляпина по пьесе «По морозу босиком, или Женщина, которая спела страну» драматургов Ольги Михайловой и Елены Исаевой. Это биографическая история, рассказывающая о судьбе советской певицы Лидии Руслановой.

Пережившая революцию, Гражданскую и Отечественную войны, прошедшая лагерь, познавшая невероятную зрительскую любовь и популярность — это все о ней. Неоднозначная, сильная, талантливая и умеющая выживать в любых условиях любимица публики.

«Для нас принципиально важным было рассказать историю Лидии Руслановой не через известных исторических персонажей, а как бы с остранением. Здесь есть три элемента — артисты, музыканты и пьеса. И важно, что действие спектакля происходит в кабинете директора театра, откуда история рассказывается, — говорит режисер Роман Шаляпин. — Мы не воссоздаем на сцене ни одну из локаций, которые упоминаются в пьесе. Это и не реконструкция событий, а попытка рассказать об исторических фактах, о судьбе человека, учитывая и контекст прошлого, и контекст сегодняшнего дня, что во многом определяет способ существования артистов в спектакле. В этом также очень помогает музыка — композитор Артём Тульчинский предлагает здесь новое прочтение классическим уже песням, так, чтобы к ним могли подключиться и совсем молодые зрители, которые, возможно, даже не слышали о Лидии Руслановой».

Жанр спектакля — музыкальный байопик, и конечно, музыка здесь — одна из героинь, задающая камертон всему, что происходит на сцене.

Спектакль поставлен на на средства гранта Президента РФ, выданного студенту 4-го курса Школы-студии МХАТ Алексею Сошникову на проект «Постановка спектаклей по современным историческим пьесам «Открытая история».

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