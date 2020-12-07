07.12.2020 (18:23)

Более 600 военнослужащих и гражданских специалистов Северного флота вакцинированы от коронавирусной инфекции



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За три дня, в течение которых на Северном флоте проходит плановая вакцинация от коронавирусной инфекции, более 600 военнослужащих и гражданских специалистов получили первую инъекцию вакцины Гам-КОВИД-Вак российского производства.

Сегодня были вакцинированы более 230 военнослужащих и гражданских специалистов штаба материально-технического обеспечения Северного флота, экипаж танкера, который в ближайшее время примет участие в дальнем походе отряда кораблей и судов обеспечения, экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения, а также медицинский персонал, задействованный в лечении больных с коронавирусной инфекцией.

На прошлой неделе были провакцинированы офицеры управлений, отделов и служб штаба и управления Северного флота, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство в региональном центре управления обороной штаба Северного флота.

Первая партия противовирусной вакцины в 800 доз была доставлена из Москвы в Североморск 1 декабря. Уже на следующий день ей были привиты моряки фрегата «Адмирал флота Касатонов», которые проходят обязательный карантин перед дальним походом.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак транспортируется и хранится в замороженном виде при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия. Перед введением пациентам её размораживают. В каждой ампуле содержится достаточное количество вещества для вакцинирования пяти человек. В главной базе Северного флота — Североморске — вакцина хранится на станции переливания крови Военно-морского клинического госпиталя в специальном холодильнике.

Вакцина, которую вкалывают военнослужащим, является двухкомпонентной. Первую прививку делают здоровым пациентам с нормальной температурой тела, не имеющим жалоб на состояние здоровья и противопоказаний к вакцинации. Перед инъекцией военнослужащих знакомят с правилами поведения при вакцинации, которыми категорически запрещено употребление алкоголя, интенсивные занятия спортом и тяжёлые физические нагрузки, а также воздействие экстремально высоких и низких температур на организм в течение пяти суток после прививки.

Введение второй компоненты вакцины осуществляется ровно через три недели. Каждый привитый военнослужащий обязан прибыть в назначенный срок на повторную вакцинацию.

Всего в декабре на Северный флот поступит 5 тыс. доз вакцины. Этого количества достаточно для первоочередной иммунизации личного состава и повышения сопротивляемости военнослужащих к заболеванию коронавирусной инфекцией.



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