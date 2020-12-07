07.12.2020 (18:09)

Кадеты Детского морского центра в Белогорске приняли участие в реконструкции Сталинградской битвы

В Белогорске кадеты Детского морского центра (г. Свободный), подшефного Тихоокеанскому высшему военно-морскому училищу имени С.О. Макарова, приняли участие в реконструкции Сталинградской битвы.

С учетом ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в ходе мероприятия, направленного на воссоздание одного из эпизодов масштабного сражения, юнармейцы осуществили зачистку укреплённого здания, занятого условными захватчиками и превращенного ими в корректировочный пункт.

Под прикрытием снайпера группа захвата из числа юных кадетов центра ворвалась в здание и уничтожила противников на первом этаже. Под звуки выстрелов и разрывов гранат атакующие взяли в плен оставшихся в живых и раненых. Задание выполнено, точка корректировщиков уничтожена, заложники освобождены.

Участие в подобной реконструкции является для юных членов Детского морского центра возможностью прочувствовать с определенной степенью достоверности всю драматичность и значимость событий времен Великой Отечественной войны. Подобные реконструкции, проводимые в рамках курса исторических занятий, направлены на привитие кадетам чувства патриотизма и любви к Родине, а также интереса к истории государства.

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года с обороны города и закончилась 2 февраля 1943 года полным окружением и разгромом 6-й армии вермахта. Именно эта победа под Сталинградом обеспечила коренной перелом в Великой Отечественной войне и стала отправной точкой наступления советских войск.

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