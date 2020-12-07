07.12.2020 (17:40)

В Ульяновском гвардейском соединении ВДВ начались боевые стрельбы десантно-штурмовых подразделений

Более 600 военнослужащих и около 30 единиц военной техники Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ задействовано в проведении боевых стрельб на полигоне Поливно под Ульяновском.

Военнослужащие отрабатывают комплекс практических упражнений со штатным стрелковым вооружением: автоматами АК-74М, ручными противотанковыми гранатомётами РПГ-7В, а также самыми современными образцами вооружения — автоматом АК-74М с комплектом модернизации КМ-АК «Обвес» (для разведывательных подразделений) и использованием специальных элементов экипировки комплекта боевого снаряжения КБС 6Б-52 «Разведчик».

Также десантники выполняют упражнения контрольных стрельб из вооружения бронетранспортёров БТР-82А и боевых машины десанта нового типа БМД-4М на месте и в движении.

Стрельбы проходят в рамках интенсивной подготовки в дневное и ночное время.

В ходе выполнения боевых стрельб личный состав выполняет нормативы по поражению различных типов мишеней как неподвижных, так и движущихся, на расстоянии от 100 до 3000 метров.



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