07.12.2020 (17:05)

Региональные отделения ДОСААФ России почтили память Неизвестного Солдата

В День Неизвестного солдата в регионах страны прошли мемориальные мероприятия, приуроченные к этой памятной дате.

Калининград

У мемориала воинской славы в микрорайоне Калининграда Чкаловске в этот день собрались представители областной оборонной организации во главе с исполняющим обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ, депутатом Калининградской областной Думы Олегом Урбанюком. В мероприятии также приняли участие председатель Объединенного совета ветеранов микрорайона Чкаловский Юрий Дятлов, педагоги средней школы № 11, военнослужащие 689-го гвардейского истребительного авиационного Сандомирского ордена Александра Невского полка имени Александра Покрышкина, Владимир Максимов, протоиерей храма святого князя Владимира, а также жители микрорайона.

«Сегодня по всей стране отмечается памятная дата — День Неизвестного солдата. Она посвящается всем пропавшим без вести и погибшим в боях за Родину советским и российским воинам, чьи имена остались неизвестными. После окончания Великой Отечественной войны более 5 млн солдат и офицеров Красной Армии числятся пропавшими без вести. Благодаря поисковому движению безымянные солдаты обретают имена. С 2012 по 2020 годы поисковики установили имена 120 тыс. защитников Отечества, их останки преданы земле со всеми подобающими почестями, — отметил исполняющий обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ Олег Урбанюк. — Сегодня по всей стране в режиме онлайн для школьников проводится тест по истории Великой Отечественной войны. В Год памяти и славы эта акция приурочена ко Дню Неизвестного Солдата. Ее цель — знать и помнить историческую правду о самой страшной в истории человечества войне, чтить память защитников Отечества, отдавших свои жизни в боях за свободу и независимость Родины. Вечны те слова на самом знаменитом мемориале в Александровском саду, где у Кремлевской стены похоронен Неизвестный Солдат: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Председатель Объединенного совета ветеранов Чкаловска Юрий Дятлов в своем выступлении напомнил историю создания мемориала в Александровском саду. Он рассказал о том, что в его семье благодаря поисковикам удалось установить место гибели племянника его бабушки Степана Даниловича Дериглазова, который считался пропавшим без вести. Поисковики Черемховской школы Иркутской области в Демянском районе Новгородской области подняли солдата, который своим телом накрыл амбразуру вражеского дота. Им оказался Степан Дериглазов.

Собравшиеся минутой молчания почтили память павших защитников Отечества и возложили цветы к мемориалу.

В течение всего мероприятия у Вечного огня несли Почетный караул военнослужащие 689-го гвардейского авиационного полка имени Александра Покрышкина.

Курган

В память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны, участники акции возложили цветы к Вечному огню, стеле Героев Советского Союза, памятникам Герою Советского Союза генерал-полковнику Михаилу Шумилову и кавалеру пяти медалей «За отвагу» солдату Максиму Захарову.

В церемонии возложения цветов участвовали представители правительства Курганской области, исполняющий обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ Эдуард Лобачев, представители центра патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи, военного комиссариата и общественных организаций.

С полей сражений Великой Отечественной войны не вернулись свыше 117 тыс. уроженцев Зауралья. В области ведется активная работа по поиску и установлению имен без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны. В 13 поисковых отрядах задействовано более 140 человек. Только в прошлом году с участием курганских поисковиков на местах боев в Карелии обнаружено более 50 останков и фрагментов обмундирования солдат Красной Армии. В текущем году были найдены останки трех зауральцев. Поисковые отряды также занимаются восстановлением памятников, проводят уроки мужества, участвуют в патриотических мероприятиях.

«2020 год ознаменован памятной датой — 75-летием Победы над фашизмом. И сегодня, 3 декабря, мы вспоминаем всех павших в боях за Родину, за нашу Отчизну. Тех, кто отдал свою жизнь и здоровье во благо страны и нашего народа. Их жертва и подвиги не будут забыты», — сказала на митинге исполняющая обязанности заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина.

Ялта

Представители городских органов власти, Совета ветеранов, местного отделения ДОСААФ, общественных организаций, учащиеся и студенты учебных заведений города пришли в этот день к мемориальному комплексу «Холм Славы». Они почтили память солдат минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

«День Неизвестного Солдата — особая дата, посвященная памяти огромного количества бойцов, чьи имена вместе с жизнью навсегда отняла война… Их никогда не напишут на обелисках. Но для нас они навсегда останутся в строю доблестных защитников Отечества», — сказал глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель городского совета Константин Шимановский.

Первый заместитель главы администрации Янина Павленко подчеркнула, что эта памятная дата чрезвычайно важна для каждого ялтинца. «Пусть мы не знаем их имен, но подвиг их навсегда останется в наших сердцах и памяти. В то страшное время они сражались, чтобы мы жили в прекрасном настоящем», — подчеркнула она.

На памятном мероприятии был участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин Ялты Анатолий Яковлевич Медведь, который 3 декабря отметил свой 94-й день рождения.

Почетную вахту в карауле в этот день несли курсанты ялтинского военно-спортивного клуба «Стрелок» ДОСААФ, которые торжественным маршем с копией Знамени Победы приветствовали ветерана.

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