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07.12.2020 (17:55)

Связисты танковой армии ЗВО развернули единую систему связи в ходе учений в пяти регионах России

Связисты гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в ходе учений развернули единую цифровую систему связи для координации управления войсками в пяти регионах России.

Всего связью было обеспечено более 100 пунктов управления, расположенных на полигонах в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях. В ходе учений специалисты выполняли развертывание полевых подвижных пунктов управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видео-конференц-связью.

Связисты выполнили свыше 40 вводных задач по обеспечению каналов связи и защите информации в условия противодействия средств радиоэлектронного подавления условного противника.

Также были отработаны вопросы по обеспечению охраны и обороны полевых пунктов управления от диверсионно-разведывательных групп. Всего к учениям привлекались более 600 военнослужащих, было задействовано около 80 единиц военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска связи , Танковые войска
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