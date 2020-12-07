07.12.2020 (09:15)

Армейские спортсмены первенствовали в четырех весовых категориях на чемпионате России по боксу

С 27 ноября по 6 декабря в Оренбурге прошел чемпионат России по боксу среди мужчин, в ходе которого спортсмены ЦСКА в очередной подтвердили свое лидерство в отечественном спорте.

В весовой категории до 60 кг прапорщик Альберт Батыргазиев одержал уверенную победу и стал трехкратным чемпионом России.

Капитан сборной России Андрей Замковой, выступающий за ЦСКА, подтвердил свое чемпионство в категории до 69 кг. В 2012 году Замковой стал бронзовым призером Олимпийских игр.

19-летний армеец Джамбулат Бижамов завоевал золотую медаль в весовой категории до 75 кг. А победитель Европейских игр младший сержант Муслим Гаджимагомедов первенствовал в категории до 91 кг,

Выступающие под армейским флагом Володя Мнацаканян, Светослав Тетерин и Шарапутдин Атаев получили серебряные медали.

Чемпионат России по боксу стал первым этапом отбора и формирования сборной команды Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в домашнем чемпионате мира по боксу среди военнослужащих, который пройдет в Москве в сентябре 2021 года.

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